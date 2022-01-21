Захарова обвинила Госдеп во лжи и глупости из-за доклада о российской дезинформации

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в докладе Госдепа США о российской дезинформации на Украине содержатся пассажи нечеловеческой глупости.
"Например, дескать, фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр", – написала она в своем телеграм-канале.
По словам Захаровой, информация американского ведомства о том, что никто не обещал России расширять НАТО на восток, является еще абсурднее.
"Чего здесь больше – вранья или безграмотности – даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только "министерство правды", – заключила она.
20 января Госдеп опубликовал на своем сайте примеры приписываемой России дезинформации, а также 33-страничный доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в дезинформации и пропаганде.
По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы.
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