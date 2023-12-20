20 декабря, 17:27Политика
США освободили соратника Мадуро в обмен на американских заключенных – СМИ
Фото: 123RF/americanspirit
Белый дом решил освободить близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Речь идет о венесуэльском дипломате Алексе Саабе, уточнил инсайдер.
По данным агентства Reuters, в обмен на это венесуэльская сторона освободит 36 человек, в том числе 12 американцев.
Ранее стало известно, что главы Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али в результате переговоров в Сент-Винсенте и Гренадинах договорились продолжать диалог для разрешения спора о территории Эссекибо.
До этого венесуэльские власти утвердили поправки в законодательство для включения спорной территории Эссекибо в состав страны. Референдум по этому вопросу состоялся 3 декабря.
Порядка 95,93% жителей страны одобрили включение в состав страны Эссекибо, а в общей сложности проголосовали больше половины избирателей – более 10,5 миллиона человек.
Спор о принадлежности территории площадью 160 тысяч квадратных километров между Венесуэлой и Гайаной ведется с начала XIX века. В настоящее время спорный регион занимает три четверти Гайаны и находится в ее юрисдикции.
Российская платежная система заработала в Венесуэле
Читайте также