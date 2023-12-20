США освободили соратника Мадуро в обмен на американских заключенных – СМИ

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Белый дом решил освободить близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о венесуэльском дипломате Алексе Саабе, уточнил инсайдер.

По данным агентства Reuters, в обмен на это венесуэльская сторона освободит 36 человек, в том числе 12 американцев.

Ранее стало известно, что главы Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али в результате переговоров в Сент-Винсенте и Гренадинах договорились продолжать диалог для разрешения спора о территории Эссекибо.

До этого венесуэльские власти утвердили поправки в законодательство для включения спорной территории Эссекибо в состав страны. Референдум по этому вопросу состоялся 3 декабря.

Порядка 95,93% жителей страны одобрили включение в состав страны Эссекибо, а в общей сложности проголосовали больше половины избирателей – более 10,5 миллиона человек.

Спор о принадлежности территории площадью 160 тысяч квадратных километров между Венесуэлой и Гайаной ведется с начала XIX века. В настоящее время спорный регион занимает три четверти Гайаны и находится в ее юрисдикции.

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