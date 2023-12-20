Захарова прокомментировала признание Зеленского о русском языке

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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он перестал понимать русский язык, были озвучены для националистов. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила в эфире радио Sputnik.

Ранее Зеленский заявил, что теперь ему требуется переводчик с русского языка. Захарова выразила уверенность в том, что он не лукавит. По ее словам, язык – это инструмент, который позволяет расширять кругозор, более оперативно получать информацию.

"Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости? Но это же рассчитано на кого-то. Это рассчитано на людей, в которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику", – заявила Захарова.

Дипломат также рассказала о понятии "затмить глаза". Представитель МИД подчеркнула, что "национализм затмил все". Зеленскому на этом фоне требуется не только переводчик, подчеркнула Захарова. Дипломат не стала ставить какие-либо диагнозы украинскому лидеру, но назвала эти вещи очевидными.

Ранее лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выразил мнение, что украинская сторона проигрывает на информационном фронте из-за риторики Зеленского.

Он напомнил, как в Киеве заявляли, что в стране "нет русскоязычного нацменьшинства". Слова Зеленского об отсутствии русских на Украине "либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность", отметил политик.

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