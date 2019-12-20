В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало слова Владимира Путина об исконно русских землях.

Во время ежегодной пресс-конференции российский лидер напомнил, что Владимир Ленин решил передать Украине исконно русские территории, которые не имели к ней никакого отношения. С этим "наследием вождя" России приходится сталкиваться до сих пор, подчеркнул Путин.

"Давайте обратимся к истории – кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", – заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

Украинский дипломат посчитал слова Путина попыткой "посягнуть на территориальную целостность" страны.

Накануне Владимир Путин назвал свое условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам российского лидера, встреча возможна, если будут позитивные изменения ситуации в Донбассе.

Путин и Зеленский встретились 9 декабря в Париже на полях саммита в "нормандском формате" по Донбассу. Встреча длилась около 5–10 минут. До этого момента они еще ни разу не встречались. При этом президенты России и Украины провели несколько разговоров по телефону.

