Турция назначила нового посла в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Турция провела замену послов в 25 странах. В числе этих стран значится и Россия, сообщает правительственный вестник Resmi Gazete.
Новым послом в РФ назначен глава департамента МИД по консульским вопросам Мехмет Самсар. Он сменит Хюсейина Дириоза.
Дипмиссию Турции на Украине возглавит замглавы департамента МИД по Восточной Европе Ахмет Гюльдере. Также сменились послы в Австралии, Австрии, Бразилии, Испании, Португалии, Румынии и Узбекистане.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция предлагала техническим экспертам из США исследовать комплексы С-400 после их закупки у России. Якобы таким образом турецкие власти пытались разрешить конфликт со Штатами из-за сделки с РФ.
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