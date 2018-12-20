Турция предлагала США изучить российские С-400 – СМИ

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Турция предлагала техническим экспертам из США исследовать комплексы С-400 после их закупки у России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, таким образом турецкие власти пытались разрешить конфликт, возникший в отношениях с Штатами из-за сделки с РФ по С-400 "Триумф".

Турция является важным партнером США в рамках программы по производству истребителей F-35. На территории страны десять турецких компаний должны были запустить производство запчастей к самолету.

Однако в США опасаются, что если у Турции будут и самолеты F-35 и С-400, то российские компьютеры могут заполучить сведения об истребителе.

Накануне стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. В сделку входят 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E, 60 ракет PAC-3 и сопутствующее оборудование.

Россия должна поставить Турции ЗРС С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В конце ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что эта сделка – "дело решенное".