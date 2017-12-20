Глава МИД Великобритании посетит Москву 22 декабря

Фото: ТАСС/Tolga Akmen
Глава МИД России Сергей Лавров и его британский коллега Борис Джонсон встретятся в Москве в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Переговоры планируются 22 декабря", – цитирует представителя МИД РФ ТАСС.
Отмечается, что первоначально министр иностранных дел Великобритании должен был посетить Россию 10 апреля, однако, отменил визит за день до поездки из-за обострения ситуации вокруг сирийского конфликта после инцидента с химатакой в Хан-Шейхуне.
На брифинге иностранным журналистам в Лондоне представитель британского МИД подтвердил, что глава ведомства отправится в визитом в Москву 22 декабря.
Ранее Борис Джонсон сравнил Россию с "закрытой, недоброжелательной, милитаристской" Спартой, а Афины − с демократичными и открытыми Соединенными Штатами и странами Западной Европы. При этом политик заявил о важности сотрудничества России и Великобритании.
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