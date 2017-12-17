Глава британского МИД сравнил Россию со Спартой

17 декабря, 13:42
Фото: ТАСС/Tolga Akmen
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон незадолго до своего визита в Москву сравнил Россию с закрытой древней Спартой, но при этом подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами. Такое заявление Джонсон сделал в интервью газете The Sunday Times.
Глава британского МИД пояснил, что, прочтя историю Пелопонесской войны Фукидида, демократичные и открытые Афины можно сравнить с Соединенными Штатами и Западом, тогда как Россия является "закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта".
"Был замечательный момент надежды и перемен, когда была снесена Берлинская стена, и неожиданно все стало восприниматься по-другому. Но сейчас возникает чувство, что это была сплошная иллюзия", − цитирует слова Джонсона ТАСС.
Нынешнее состояние отношений с Россией политик назвал трагедией, напомнив, что с окончанием холодной войны появилась надежда, что эти отношения могут улучшиться. Джонсон заявил о важности налаживания диалог с Москвой, хотя делать это, по его мнению, надо с осторожностью. "Мы должны быть тверды, мы должны быть бдительны, но должны взаимодействовать", − подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства. " Вместе мы разгромили нацизм. Мы должны снова сотрудничать, чтобы разгромить исламский терроризм", − добавил он.
В издании также напомнили о том, что у Джонсона есть исторические корни с Россией: его мать − внучка русско-еврейского палеографа, а назвали ее в честь русского эмигранта.
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