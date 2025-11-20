Депутат Мельниченко: вместо эвтаназии бездомных собак надо отправлять в зону СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бездомных собак надо не усыплять, а отправлять в зону боевых действий на Украине, приравняв к военнообязанным. Такое предложение выдвинул депутат Борис Мельниченко во время дискуссии в Законодательном собрании Красноярского края.

По его мнению, они могли бы быть задействованы в миннопрочесывательных работах. Это помогло бы сэкономить 70 миллионов рублей бюджета. Средства можно вложить в укрепление границы.

Заксобранием Красноярского края 20 ноября во втором чтении был принят закон об эвтаназии бездомных животных. Усыплять можно будет, если животное проявляет немотивированную агрессию, если оно неизлечимо больно, а также если им были получены травмы, несовместимые с жизнью.

Региональный закон должен вступить в силу 1 марта 2026 года.

Ранее проведение эвтаназии бездомных животных разрешили власти Хабаровского края. Усыпление можно проводить, если животному не удалось найти нового хозяина или оно нанесло серьезный вред человеку. Кроме того, эвтаназия разрешается при обнаружении стай из четырех и более животных, которые представляют угрозу.