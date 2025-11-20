Лавров заявил о необходимости устранить угрозы экспансии НАТО для мира на Украине

Фото: kremlin.ru

Устойчивое урегулирование украинского кризиса будет возможно только после полного устранения его первопричин, в том числе угроз от агрессивной экспансии НАТО. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем" для СМИ Лаоса.

"Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину", – приводит ТАСС фрагмент из статьи министра.

Лавров добавил, что Москва приветствует внешнеполитический курс властей Лаоса, в том числе взвешенную позицию в контексте конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. Ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Данная инициатива предполагает, в частности, полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в два раза. Помимо этого, США сократят военную помощь для Украины и призывают ее отказаться от ключевых видов вооружения.