Матвиенко призвала вице-премьера Хуснуллина заплатить налог за проживание

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру России Марату Хуснуллину заплатить налоги задним числом за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, чтобы подать пример остальным. Об этом она заявила во время правительственного часа в верхней палате с участием политика, передает ТАСС.

Хуснуллин признался, что не платил налог, так как длительное время не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности. По его словам, он подключил дом к электричеству как строительную площадку и стал в нем жить.

"Как только я юридически узаконил подключение к дому и его подключил, <...> я его зарегистрировал", – пояснил вице-премьер.

Политик указал, что таких незавершенных домов по России очень много, и сейчас власти работают над упрощением всех процедур для решения проблемы с несвоевременной регистрацией построенных зданий.

Между тем депутат Госдумы Надежда Школкина сказала, что россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, могут пропустить срок уплаты и получить штраф. В связи с этим она рекомендовала платить их заблаговременно. Кроме того, срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физлиц истекает 2 декабря.

Сейчас налоги, напомнила Школкина, граждане могут оплатить через личный кабинет ФНС и на "Госуслугах". Также бумажные уведомления рассылаются по почте.

