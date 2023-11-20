МВД РФ объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВС Украины Попко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергея Попко, обвиняемого в гибели и ранении мирных жителей Донбасса.

Его имя указано в базе МВД, при этом, о какой статье УК РФ идет речь, не уточняется.

В августе Следственный комитет России предъявил заочное обвинение Сергею Попко за совершение обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в период с марта 2016 года по август 2019 года.

Попко занимает пост главы Киевской городской военной администрации. В результате его преступной деятельности были ранены и погибли более 180 человек, а также разрушены или частично повреждены больше 370 объектов инфраструктуры Донбасса.