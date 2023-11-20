Швейцария может присоединиться к новому пакету санкций против РФ – СМИ

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Швейцария может поддержать 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник.

Однако в госсекретариате Швейцарии по экономике пояснили, что в каждом конкретном случае правительство страны решает, применять ли санкции ЕС полностью или частично. Что касается 12-го пакета санкций против РФ, Швейцария может вновь присоединиться к большей части ограничений.

При этом, по словам источника издания, поддержка санкций со стороны Швейцарии делает ее менее нейтральной в глазах других стран.

"Многие уже понимают, что как политически, так и экономически Швейцария уже не та, какой была на протяжении предыдущих десятилетий", – заявил он, добавив, что страна вряд ли поддержит ограничения, связанные с раскрытием банковской тайны или конфискацией активов.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) в рамках 12-го санкционного пакета предложила ввести новые ограничения против 120 физических и юридических лиц РФ. Речь шла о тех, кто якобы принимал участие в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.



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