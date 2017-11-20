Штайнмайер назвал политический кризис в Германии сложнейшим за 70 лет

20 ноября, 19:59
Фото: AP/Herbert Knosowski
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал провал предварительных переговоров о формировании кабинета министров.
"Сейчас мы столкнулись с ситуацией, которая не существовала в истории ФРГ почти 70 лет. Настал момент, когда все участники переговоров должны остановиться и пересмотреть свое отношение к ситуации", – цитирует Штайнмайера Sueddeutsche.
По его словам, предварительные переговоры до сих пор не принесли результатов. Однако Штайнмацер ждет от участников переговоров решения по формированию правительства в ближайшем будущем.
Президент ФРГ намерен встретиться с лидерами партий, председателями бундестага, бундесрата и Конституционного суда.
Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что она вместе с однопартийцами продолжит нести ответственность за страну, хоть ей и не удалось договориться с "либералами" и "зелеными" о создании коалиции.
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