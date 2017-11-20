Меркель прокомментировала провал переговоров по созданию "большой коалиции"

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Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлер Германии Ангела Меркель, после провала переговоров по формированию "большой коалиции", заявила, что сообщит об этом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Меркель уточнила, что она вместе с однопартийцами продолжит нести ответственность за страну, хоть ей и не удалось договориться с "либералами" и "зелеными" о создании коалиции. Канцлер заявила, что разногласия по вопросу миграции были небольшие и стороны вполне могли прийти к компромиссу, сообщает РИА Новости.

Ранее в немецкой Свободной демократической партии заявили, что не пойдут на "большую коалицию" с блоком Меркель. В партии уточнили, что такое решение они приняли из-за долгих недель переговоров и заявлений других партий.