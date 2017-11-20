Социал-демократы не пошли на "большую коалицию" с Меркель

20 ноября, 06:08
Фото: ТАСС/Шеметов Максим
Немецкая Свободная демократическая партия не пойдет на "большую коалицию" с блоком Меркель.
В партии заявили, что такое решение они приняли из-за долгих недель переговоров и заявлений других партий, сообщает РИА Новости.
Исполняющий обязанности председателя СДПГ Ральф Штегнер заявил, что тактика Меркель по сохранению "большой коалиции" была неправильной в день выборов (24 сентября), такой же она остается и 20 ноября.
Ранее победу ХДС/ХСС в парламентских выборах многие аналитики оценили как поражение, поскольку блок потерял почти девять процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами в 2013 году.
Эксперты прогнозировали, что Ангеле Меркель придется сколачивать новую парламентскую коалицию со Свободной демократической партией (11,3%) и "Зелеными" (9,4%).
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