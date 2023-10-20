Египет снял с себя ответственность за препятствование выезду иностранцев из Газы

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Египетская сторона не несет ответственности за то, что иностранцы не могут выехать из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД Египта Ахмеда Абу Зейда, размещенном на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"КПП "Рафах" открыт", – добавил он, обвинив также западные СМИ в нападках на Египет в условиях кризиса.

Ранее король Иордании Абдалла II сообщил, что его страна и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа. Иорданский монарх также отметил невозможность навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев. Он считает, что есть те, кто пытается создать новую реальность на местах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

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