Экс-аналитик ЦРУ назвал предупреждением слова Путина о разработке нового оружия

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США должны обратить внимание на высказывания Владимира Путина о новом виде оружия. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Президент России на пленарном заседании ВЭФ заявил, что оружие на новых физических принципах в скором времени сможет обеспечивать безопасность любой страны. Он добавил, что в России это понимают и уже работают в этом направлении.

"Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха", – отметил бывший аналитик ЦРУ.

При этом он рассказал, что сотрудники департамента обороны и объединенного комитета начальников штабов США были удивлены, когда ВС РФ применили в зоне СВО гиперзвуковое оружие. В департаменте даже не предполагали, что Россия может совершить такое.

"Россия послала четкий сигнал", – заключил Джонсон.

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Источник в военном ведомстве заявил, что экипаж, успешно выполнивший данную задачу, был представлен к государственным наградам. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" начнут запускать с самолетов Су-34