В Китае назвали российский комплекс "Кинжал" искусством мирового уровня

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Китайские военные эксперты назвали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" достижением военного искусства мирового уровня. Об этом пишет газета Sohu.

"Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. "Кинжал" привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью", – указано в сообщении.

Эксперты отмечают, что в зоне спецоперации на Украине данные ракеты показали мощь, с которой ранее никто не сталкивался. Они обращают внимание, что существующие системы ПВО просто не могут перехватить "Кинжалы", что и является достижением военного искусства мирового уровня.

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Источник в военном ведомстве заявил, что экипаж, успешно выполнивший данную задачу, был представлен к государственным наградам. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К.



Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" начнут запускать с самолетов Су-34