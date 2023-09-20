Все ведомства США одобрили поставки ракет ATACMS на Украину – СМИ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Все ведомства в Соединенных Штатах одобрили передачу ракет большей дальности ATACMS Киеву. Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на представителя аппарата конгресса.

Однако, как отмечается в материале, решение о поставках будет принимать американский лидер Джо Байден.

"Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", – говорится в статье.

Сотрудник аппарата конгресса также добавил, что при рассмотрении вопросов о военной помощи Украине американские власти исходят из "опасений возможной эскалации со стороны РФ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты в скором времени могут передать Украине ракеты повышенной дальности с кассетными бомбами.

В их числе окажутся ракетная система ATACMS или управляемая реактивная система залпового огня GMLRS. Окончательное решение по данному вопросу еще не было принято.

Однако глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что позиция Вашингтона относительно возможных поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – их не будут отправлять.



Эксперты объяснили, почему США тормозит поставки тактических ракет ATACMS Киеву