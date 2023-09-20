Визу для нового посла Британии в РФ выдадут в ближайшее время – МИД РФ

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Британский МИД обратился к России за получением многократной дипломатической визы для нового посла Найджела Филипа Кейси, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что визу выдадут в ближайшее время. Летом этого года российская сторона подтвердила приемлемость кандидатуры Кейси.

Ранее посольство РФ обвинило МИД Британии в поощрении терактов Киева в России.

До этого британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли отметил, что Киев "имеет легитимное право защищаться". По его мнению, Украина может проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России применять силу.

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