Силы ПВО РФ уничтожили за сутки 42 беспилотника ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Михайловка, Нагорного, Горловка ДНР, Карамзиновка, Белогоровка, Волчеяровка ЛНР, Казачьи Лагери, Подстепного Херсонской области и Мирного, Новогоровка, Нового Запорожской области.

Помимо этого, российские военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow ВСУ и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч".

В сообщении напомнили, что с начала СВО уничтожено 6 тысяч 945 БПЛА, 475 самолетов и 249 вертолетов.

Днем 20 сентября силами ПВО были сбиты беспилотники в двух поселках Севастополя. По информации главы города Михаила Развожаева, пострадавших нет.

До этого украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО России над Орловской областью. Об этом также сообщало министерство обороны России.

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