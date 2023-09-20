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Большая часть мира уже выражает поддержку российской стороне и ее действиям в рамках спецоперации на Украине, отметил журналист из США Джексон Хинкл.

При этом Вашингтон, а также западная часть Европы продолжают позиционировать себя "арбитрами истины и мировыми жандармами", добавил он.

"Но на самом деле – особенно в этом постоянно меняющемся многополярном мире, в котором Саудовская Аравия теперь, по сути, отказывается от нефтедоллара и движется в сторону БРИКС, – Запад представляет собой пустотелый скелет власти", – приводит RT его слова.

Журналист также считает, что Украина может потерять в результате конфликта территории от Харькова до Одессы.

Ранее Хинкл заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский никогда не заботился о жизнях других людей. По его словам, попытки решения украинского конфликта предпринимал только Владимир Путин. Журналист считает, что президент РФ оказался прав, однако Киев отвергал все мирные инициативы.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что Путин не отступит в конфликте с Киевом, пока не добьется выполнения требований России. По его мнению, российский лидер будет сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине