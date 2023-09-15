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Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что правительство украинского президента Владимира Зеленского – одно из худших в мире, поскольку оно отправило своих граждан погибать на мирных полях. Об этом Никсон сообщил на YouTube-канале.

Журналист также заявил, что Зеленский согласился продать свою страну крупным западным корпорациям. Все экономические эксперименты Запада на Украине в скором времени перенесутся и на американскую почву, добавил Никсон.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев сообщил, что Вооруженные силы Украины завершили стратегическое контрнаступление, они не смогли добиться результатов за определенные сроки.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Владимир Зеленский предоставляет неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении украинских войск.

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