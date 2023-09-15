Израильская газета убрала Зеленского из топ-50 влиятельных евреев

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Президент Украины Владимир Зеленский не вошел в топ-50 самых влиятельных евреев в мире. Об этом свидетельствуют данные израильской газеты The Jerusalem Post.

Издание составляет подобный список каждый год, его публикация приурочена к празднику Рош ха-Шана – еврейскому Новому году. В список включают известных израильских и зарубежных политиков, общественных деятелей, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса, имеющих еврейское происхождение.

В прошлом году первое место в нем занял глава Украины. Зеленского назвали "не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете". В 2023 году лидером стал глава американской компании OpenAI Сэм Альтман.

При этом составители топа упомянули после основного списка с пометкой "Постскриптум" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В биографической справке сообщается о его деятельности в ресторанном бизнесе, работе его "фабрики троллей", якобы созданной для вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

По мнению газеты, всемирную известность в этом году Пригожину принесла деятельность ЧВК "Вагнер". Отмечается, что 62-летний Пригожин был евреем по отцу и имел право на репатриацию в Израиль.

Ранее Владимир Путин сказал, что, будучи евреем, Зеленский прикрывает тех, кто в свое время возглавлял холокост на Украине. По мнению российского лидера, это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной.

До этого президент РФ выразил недоумение, как украинский лидер, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры. Путин назвал организатора украинского националистического движения фашистом.

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