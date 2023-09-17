На Западе заявили, что Украине нужно будет перейти к удержанию позиций в конце октября

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Украинским войскам нужно будет перейти к удержанию своих позиций в конце октября из-за ухудшения погодных условий, заявил западный военный представитель, слова которого приводятся в материале Wall Street Journal.

"Примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций", – подчеркнул он.

В статье отмечается, что в конце осени–начале зимы дороги будут размыты, что будет только мешать наступательным действиям. Маневренность ухудшится, и уменьшатся возможности тяжелой бронетехники.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев сообщил, что Вооруженные силы Украины завершили стратегическое контрнаступление, и они не смогли добиться результатов за определенные сроки.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что заявление Владимира Зеленского о том, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца, фактически подтверждает его провал.

Однако руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой.



Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления