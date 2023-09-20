Удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом нового "Ланцета" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Днепровский Рубеж"

ВВС Украины столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников с улучшенными характеристиками. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога", – написал он.

Экс уточнил, что поражение украинского истребителя стало серьезной проблемой для ВСУ, так как российский беспилотник преодолел дистанцию в более чем 70 километров от линии фронта.

Обозреватель предположил, что данный удар мог стать "боевым дебютом нового "Ланцета". Он отметил, что внедрение обновленного, летящего дальше БПЛА увеличивает риски для украинских сил.

Ранее польское издание Interia сообщило, что российские беспилотники "Ланцет" стали настоящим кошмаром для украинской армии. По оценкам военных аналитиков, данные барражирующие боеприпасы наносят серьезные потери ВСУ.

Эксперты отмечают, что у дронов есть преимущества в виде простого запуска, высокой мобильности и эффективного электродвигателя, а его боевой части достаточно, чтобы уничтожить бронемашину или даже танк.



Разведка ВДВ уничтожила беспилотником "Ланцет" украинский танк и станцию РЭБ