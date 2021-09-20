ЕР набрала 45,09% голосов по итогам обработки более 30% протоколов

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"Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов в Госдуму. По итогам обработки 30,03% протоколов партия набрала 45,09% по федеральному округу. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

На втором месте остается КПФР – 21,88%, на третьем ЛДПР – 8,37%. По предварительным данным, в пятерку преодолевших пятипроцентный барьер партий также попадают "Справедливая Россия – За правду" с 7,38% и "Новые люди" с 6,35%.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.