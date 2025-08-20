Премьер Эстонии выразил готовность отправить на Украину роту военных

Фото: 123RF/koziolkamila

Эстония готова направить на Украину роту военных в качестве контингента "коалиции желающих", заявил премьер-министр страны Кристен Михал. Его передает газета Postimees.

Политик также подчеркнул, что обсуждать детали отправки бойцов еще рано, однако решение по этому поводу может быть принято в зависимости от результатов возможных переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, а также трехсторонней встречи.

Ранее "коалиция желающих" заявила в коммюнике по итогам виртуального совещания о готовности направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. В частности, относящиеся к организации страны указали, что могут помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

СМИ уточняли, что отправить свои войска на Украину намерены около 10 стран. При этом журналисты не указывали, о каких именно государствах идет речь.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва сочтет "многонациональные силы коалиции желающих" на территории Украины законными целями. Дипломат уточнила, что российская сторона оценивает данную идею как подготовку интервенции. При этом Москва много раз заявляла, что присутствие вооруженных сил других стран на украинских территориях под любым флагом недопустимо.