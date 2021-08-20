На Украине назвали Крымский мост неразрешимой проблемой

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Сложившаяся ситуация вокруг Крымского моста является практически неразрешимой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что для Черного моря нужна новая стратегия прибрежных стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии. По его словам, в противном случае Россия станет доминировать в Черном море.

Ранее правительство Украины согласовало стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отношениям с Москвой в ней посвящен отдельный раздел. В одном из его пунктов говорится, что Россия должна выплатить Украине репарации, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный "временной оккупацией" Крыма.