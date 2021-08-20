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Политика

09:14

В Крыму призвали Зеленского прекратить угрожать полуострову

политика

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинского президента Владимира Зеленского призвали перестать "рычать" на крымчан и угрожать им возвращением украинской власти. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

"Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", – отметил он.

По словам Фикса, крымчане очень гостеприимные и с удовольствием встречают всех, кто приезжает к ним без агрессии.

"Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто создает нам проблемы, агрессивно относится, мы тоже готовы с радостью принимать, но в СИЗО и тюрьме", – добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть. По его словам, люди хотят видеть в будущем что-то хорошее. Украинский лидер выразил мнение, что никаких ментальных изменений проводить не потребуется.

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