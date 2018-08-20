Наина Ельцина прокомментировала слова Руцкого о поведении экс-президента во время путча

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Вдова экс-президента России Наина Ельцина прокомментировала заявления бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, что Борис Ельцин во время путча 1991 года "ушел в трехсуточный запой и несколько раз пытался бежать в американское посольство", передает РИА Новости.
"Для меня и Руцкой, и Хасбулатов – люди, которым давно нет веры", – говорится в сообщении вдовы первого президента, распространенном Ельцин-центром.
Она отметила, что нельзя всерьез оспаривать то, что они говорят.
По ее словам, все три дня, которые длился путч, она провела сперва с внуками дома у одного из сотрудников службы безопасности, а затем в своей квартире с дочерью.
Ранее в Ельцин-центре прокомментировали интервью Руцкого, в котором он заявил о попытке Ельцина сбежать в США.
Первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень назвала ложью заявление Руцкого.
Весной 2018 года бюст первого президента России Бориса Ельцина открыли на "Аллее правителей" в Москве. На торжественной церемонии открытия бюста присутствовала супруга экс-президента РФ Наина Ельцина.
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