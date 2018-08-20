В Ельцин-центре опровергли сообщения о попытках экс-президента сбежать во время путча

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В Ельцин-центре прокомментировали интервью бывшего вице-президента РФ Александра Руцкого, в котором он заявил о попытке экс-президента Бориса Ельцина сбежать во время путча в августе 1991 года.
Первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень назвала ложью заявление Руцкого, передает РИА Новости.
"Это бессовестная ложь. Общеизвестно, что в эти дни Ельцин вел себя очень мужественно, возглавив сопротивление граждан России путчистам. Это подтверждают и участники событий, и журналисты, которые все три дня находились в Белом доме", – сказала она.
Телень отметила, что служба безопасности экс-президента рассматривала возможность его эвакуации в посольство США, но Ельцин отказался.
Ранее Руцкой в интервью одному из изданий заявил, что во время путча он "не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство".
Весной текущего года бюст первого президента России Бориса Ельцина открыли на "Аллее правителей" в Москве. Автор скульптуры – Зураб Церетели. На торжественной церемонии открытия бюста присутствовала супруга экс-президента РФ Наина Ельцина. Она поблагодарила Церетели и Российское военно-историческое общество.
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