Минсельхоз США уволил десятки своих сотрудников из России, Китая, КНДР и Ирана

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Министерство сельского хозяйства США провело масштабные увольнения иностранных специалистов, которые работали из своих стран, для обеспечения безопасности поставок в Штаты. Были уволены в том числе сотрудники из РФ, Китая, КНДР и Ирана, пишет Reuters со ссылкой на представителя министерства.

Ведомство провело проверку лиц, уполномоченных работать по контрактам с Минсельхозом. В результате было выявлено примерно 70 человек из стран, которые "вызывают обеспокоенность".

В Минсельхозе отметили, что уволенные сотрудники больше не смогут вернуться к проектам ведомства. Представитель министерства заявил, что отстраненные специалисты работали в своих странах в Службе сельскохозяйственных исследований ведомства. При этом большую часть составляли сотрудники из Китая.

Президент США Дональд Трамп ранее полностью запретил въезд в Штаты гражданам 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Гаити, Ирана, Йемена и прочих.

Уточнялось, что подобное решение было принято после "учета внешней политики, национальной безопасности и целей США". Помимо этого, Трамп также частично ограничил въезд в США жителям Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Запреты и ограничения на въезд применяются как к иммиграционным, так и к неиммиграционным визам.