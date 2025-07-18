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18 июля, 20:33

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Минздрав: каждая пятая медсестра в РФ увольняется в первый год работы

Минздрав РФ раскрыл число увольняющихся в первый год работы медсестер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

21% от общего числа российских медсестер, приходящих на работу в медицинские организации, увольняются в течение первого года. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в ходе всероссийской конференции "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров".

"Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились", – цитирует ее ТАСС.

Семенова считает, что в среднем по регионам страны этот показатель составляет менее 15%. Меньше всего таких кадровых потерь отмечается в Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Лидируют по числу уволившихся республики Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%).

Ранее стало известно, что с начала 2025 года почетный статус "Московский врач" получили 255 специалистов. Для врачей с таким статусом, которые работают в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения, размер ежемесячной выплаты увеличился вдвое – с 15 до 30 тысяч рублей.

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