Боестолкновения на юге Сирии полностью прекратились

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Столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами полностью прекратились в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом заявил представитель МВД страны Нуреддин аль-Баба.

"После интенсивных усилий МВД по выполнению соглашения о прекращении огня и развертывания своих сил в северных и западных районах мухафазы Эс-Сувейда, город Эс-Сувейда был эвакуирован от всех племенных боевиков, а столкновения в городских районах прекратились", – приводит издание SANA слова представителя МВД.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня при поддержке госсекретаря США Марко Рубио.

Прекращение огня также поддержали Турция, Иордания и соседние страны. В США призвали друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность.