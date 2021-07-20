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Политика

20 июля, 22:45

Россия предложила перезапустить созданный после выхода США из ДОН переговорный механизм

политика

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Россия предложила государствам-участникам Договора по открытому небу (ДОН) вновь активировать переговорный механизм, созданный в 2020 году из-за выхода из договора США, для обеспечения собственного выхода из соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ.

"Касаясь практических последствий выхода России из ДОН, [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков отметил, что речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), а также о передаче функций председателя одной из ее неофициальных рабочих групп. Для решения этих вопросов предложено вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом из ДОН США", – говорится в сообщении МИД РФ по итогам конференции государств-участников ДОН.

Ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был принят Государственной думой. Планировалось, что Совфед рассмотрит документ в этот же день, но обсуждение денонсации перенесли.

На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон, за который проголосовали 152 человека.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из ДОН. Она завершилась 22 ноября. В ответ на это решение 15 января МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

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