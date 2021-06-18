В МИД сообщили, что Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года, сообщает МИД России.

Уточняется, что 18 июня в силу вступили соответствующие законы о выходе РФ из группы государств – участников ДОН.

"В связи с этим российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам через посольства в соответствующих столицах, а также через делегации в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене", – сказано в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был принят Государственной думой. Планировалось, что Совфед рассмотрит документ в этот же день, но обсуждение денонсации перенесли.

На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон, за который проголосовали 152 человека.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из ДОН. Она завершилась 22 ноября. В ответ на это решение 15 января МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

