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Москва 24

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Политика

16:38

В Госдуме прокомментировали денонсацию Договора по открытому небу

политика

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Комментируя денонсацию Договора по открытому небу, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Россия "вынуждена принимать подобные шаги". Своим мнением он поделился в беседе с RT.

По словам парламентария, первый шаг в разрушении мировой системы безопасности сделали США, когда вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

"Все последующие события были лишь следствием этого шага. На каждое свое агрессивное действие получите противодействие", – пояснил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был принят Государственной думой, а позже единогласно одобрен сенаторами верхней палаты российского парламента.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из ДОН. Она завершилась 22 ноября. В ответ на это решение 15 января МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

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