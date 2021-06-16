Кабмин распорядился принять предложение о выходе России из группы стран-участниц ДОН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Предложение о выходе России из группы государств-участников Договора по открытому небу (ДОН) необходимо принять. Распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, поступило от правительства РФ.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ и СВР России, о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", – говорится в документе.
Уведомить о решении Белоруссию и другие страны поручено МИД РФ. Также между Россией и Белоруссией будет остановлено сотрудничество в этой группе.
Действие документа начинается со дня вступления в силу закона о денонсации Россией ДОН.
Ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был принят Государственной думой. Планировалось, что Совфед рассмотрит документ в этот же день, но обсуждение денонсации перенесли.
На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон, за который проголосовали 152 человека.
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