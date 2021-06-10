Россия прекратила действие меморандума по "открытой суше" с США

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении "открытой суши", который регулирует передвижение дипломатов по стране пребывания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992 года", – говорится в документе.

Российскому внешнеполитическому ведомству поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Меморандум устанавливает порядок, согласно которому дипломаты с рангом советника и ниже не могут совершать поездки по стране пребывания дальше 25 миль от диппредставительства без предварительного уведомления властей страны пребывания.

Ранее в российском МИД заявили, что американцы полностью игнорировали требования данного документа.

