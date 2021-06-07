Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

19 мая закон был принят Государственной думой. Планировалось, что Совфед рассмотрит документ в этот же день, но обсуждение денонсации перенесли.

На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон, за который проголосовали 152 человека.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из ДОН. Она завершилась 22 ноября. В ответ на это решение 15 января МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Джо Байден на предстоящем двустороннем саммите в Женеве могут затронуть тему ДОН. Однако он отметил, что у американской стороны осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений, поскольку Москва уже завершает процесс денонсации соглашения.