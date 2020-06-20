У шести сотрудников предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

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Шесть сотрудников штаба Дональда Трампа, задействованных в подготовке арены предвыборного митинга в Талсе, штат Оклахома, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает "Газета.ру".

Заболевшие находятся на карантине. В штабе подчеркнули, что никто из них или людей с ними контактировавших не будет присутствовать на митинге.

Первый предвыборный митинг Трампа должен собрать десятки тысяч американцев.

Ранее Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре президентских выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.