Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"

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Бывший украинский лидер Петр Порошенко выступил с предложением перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому может обеспечивать нефтью европейские страны и является одним из источников доходов бюджета Украины, сообщает издание Politico.

"Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", – отметил Порошенко.

При этом экс-лидер Украины призвал государства Европы отнестись с пониманием к такой инициативе. Он напомнил, что некоторые страны неоднократно заявляли, что прекращение поставок энергоносителей РФ приведет к экономическому кризису.

Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза из-за серьезных разногласий не смогут разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отмечал, что некоторые страны не могут принимать танкеры, а могут лишь получать нефть по нефтепроводам из России.

