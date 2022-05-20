Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО – Салливан

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Президент США Джо Байден не планирует обсуждать с президентом Турции Тайипом Эрдоганом озабоченность Анкары по поводу расширения НАТО. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"На данный момент таких планов нет", – приводит РИА Новости слова Салливана.

Ранее президент Турции заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией, в том числе для нее важен российский газ. Он подчеркнул, что Турция получает от России половину необходимого ей газа. По его словам, Анкара имеет связи и с Москвой, и с Киевом.

До этого Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку в противном случае Альянс станет прибежищем террористов. Глава турецкого государства также сообщил, что делегации данных скандинавских государств планируют приехать в Турцию с визитом. По его словам, это не изменит позицию Анкары.

