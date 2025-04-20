Глава РФПИ после возвращения космонавтов с МКС отметил сотрудничество России и США

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на поддержание сотрудничества России и США на фоне возвращения космонавтов с Международной космической станции (МКС). Он высказался на своей странице в соцсети X.

Его публикация стала комментарием к посту NASA о возвращении космонавтов на Землю.

Корабль "Союз МС-26" с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом Дональдом Петтитом на борту приземлился в 04:20 по московскому времени в ночь на 20 апреля в районе казахстанского города Жезказган.

Экипаж находился в космосе с 11 сентября 2024 года. За это время космонавты провели свыше 40 экспериментов и совершили один выход в открытый космос, в ходе которого установили на станцию спектрометр Монитор всего неба.

