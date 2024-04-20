Главком ВМФ РФ Моисеев прибыл с делегацией в Китай

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев приехал с делегацией в Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

"Адмирал Александр Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который состоится в Циндао 22–23 апреля", – уточнили в ведомстве.

В рамках рабочей поездки запланировано выступление главкома на симпозиуме, встречи с командирами ВМС Народно-освободительной армии Китая и других стран. Моисеев будет пребывать в КНР до 25 апреля.

В марте Моисеева стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом.

Однако 2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу официально объявил о назначении Моисеева на должность главкома ВМФ.

В свою очередь, вице-адмирал Константин Кабанцов занял пост командующего Северным флотом.