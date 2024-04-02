Шойгу назначил адмирала Моисеева главкомом ВМФ России

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ официально объявил о назначении главнокомандующим Военно-морского флота (ВМФ) РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом ВМФ России Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом Сергея Пинчука. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи", – приводит слова Шойгу ведомство.

При этом министр также выразил надежду на то, что всем троим удастся решить задачи, которые перед ними поставил президент РФ, являясь верховным главнокомандующим российской армии, а также Минобороны РФ и само государство.

Моисеева назначили на пост 19 марта, так как во время церемонии вручения корабельных чаш в Кронштадте он был представлен именно как временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Однако официально о его назначении никто не объявлял.

До этого официальный представитель Кремля прокомментировал информацию и сообщил, что открытых указов о назначении Моисеева не было, а сведения о засекреченных приказах разглашать нельзя.

