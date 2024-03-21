Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом

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Вице-адмирал Константин Кабанцов получил должность временно исполняющего обязанности командующего Северным флотом. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В пресс-службе Северного флота его впервые упомянули в новой должности.

"Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" <...>", – говорится в сообщении.

Ранее адмирал Александр Моисеев был назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. В этой должности его представили в ходе церемонии вручения корабельных чаш МО РФ экипажам подводных лодок ВМФ России в Кронштадте.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого сообщал, что открытых указов о назначении Моисеева не было. Информацию о засекреченных приказах разглашать нельзя, указал представитель Кремля.