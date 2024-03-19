Эксперт оценил назначение Александра Моисеева на пост врио главкома ВМФ РФ

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Адмирал Александр Моисеев является наиболее подготовленным на должность временно исполняющего обязанности командующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

"Сейчас для флота непростая ситуация не только на юге. Это и Арктика, где американцы усиливают свое влияние, особенно на Аляске. И с учетом Финляндии и Швеции, это, конечно же, западная сторона. То есть работы у него будет очень много", – сказал специалист.

По словам Дандыкина, Моисеев – человек, взвешивающий свои решения и умеющий работать в команде. Учитывая качества адмирала, эксперт предположил, что стоящие перед ним задачи будут решены.

Моисеева назначили на пост 19 марта. Во время церемонии в Кронштадте Моисеев вручил чаши морякам-подводникам крейсеров "Князь Владимир", "Тула" и большой атомной подлодки "Подмосковье". После этого адмирал пожелал членам экипажа крепкого здоровья, успехов в совершенствовании мастерства, счастья и благополучия.

